Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης στην οδό Λαρίσης στον Αμπελώνα

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης στην οδό Λαρίσης στον Αμπελώνα, έναν από τους πιο βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, βάζοντας τέλος σε μια πολύχρονη εκκρεμότητα που απασχολούσε έντονα κατοίκους και οδηγούς της περιοχής.

Πρόκειται για έναν δρόμο που για περίπου μία δεκαετία βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, προκαλώντας καθημερινά προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία. Σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες αποξήλωσης του φθαρμένου οδοστρώματος, ενώ το επόμενο

διάστημα θα ακολουθήσει η ασφαλτόστρωση, στο πλαίσιο του έργου που υλοποιείται από τη ΔΕΥΑ Τυρνάβου.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται να προστεθεί στον ευρύτερο κύκλο ασφαλτοστρώσεων και αποκαταστάσεων που πραγματοποιεί η δημοτική αρχή σε Τύρναβο, Αμπελώνα και κοινότητες του δήμου, δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα του οδικού δικτύου και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο βρέθηκαν τεχνικά στελέχη της ΔΕΥΑΤ, με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή Σταύρο Τσαγκαράκο, διασφαλίζοντας την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Το έργο επισκέφθηκαν επίσης ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Αρβανίτης, η αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Διαμάντω Μπάσμπα, καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα Τάκης Θεοχαρίδης.

Για την εκτέλεση των εργασιών έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.