Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος – Οδηγίες της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μία διαρκή και ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση, τόσο στη συχνότητα, όσο και στην έντασή τους, ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης.

Στη μάχη αυτή, που δίνεται κάθε χρόνο, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης. Η ενεργή συμμετοχή όλων μας είναι καθοριστική, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων.

Για τον λόγο αυτό έχει θεσπιστεί σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς και την υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη. Οι διατάξεις αυτές καθορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις όλων μας και τις ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται, με στόχο τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από την 1η Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος. Το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους συμπολίτες μας να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας.

Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας.

Η πρόληψη σώζει ζωές — γίνε μέρος της προσπάθειας

Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

Καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή στο 112

Καλέστε μας αμέσως! Μην υποθέσετε ότι έχει καλέσει κάποιος άλλος πριν

Μην κλείσετε το τηλέφωνο, προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για:

– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

– το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς,

– την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

– το είδος της βλάστησης που καίγεται

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή

Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων

Ακολουθούμε τις οδηγίες προστασίας:

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο:

· Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες

· Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι

· Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες)

· Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα

· Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης

· Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος:

· Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και τα φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά

· Κλαδέψτε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους

· Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους

· Μην αφήνετε τα κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι

· Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση, έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δέντρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα, σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων, εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης, που επιβάλλονται για την προστασία των κτηρίων, δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

· Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού

· Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες

· Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό, ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες

· Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι

· Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους

· Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι

· Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους

· Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε

· Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, με μια απλή αντλία, που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με ένα σωλήνα νερού

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας:

· Διατηρήστε την ψυχραιμία σας

· Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτηρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους

· Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.), έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού

· Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι

· Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα

· Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, ανοίγοντας την πόρτα του κήπου

· Τοποθετήστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη

· Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους, ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού

· Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του, για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς

Μόλις περάσει η πυρκαγιά:

· Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν

· Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας:

· Μην εγκαταλείπετε το κτήριο, εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη

· Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες

Αν παραμείνετε στο σπίτι:

· Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα

· Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός

· Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

· Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες

· Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς

· Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό

· Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο

· Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο, αναζητήστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.

Αν διαταχθεί οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Η φωτιά δεν είναι θέαμα. Σε κάθε περίπτωση, για τη δική μας ασφάλεια, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.