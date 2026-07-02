Ξεκίνησε η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον Δήμο Τυρνάβου

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που παρέμενε σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια μπαίνει πλέον σε τροχιά οριστικής αντιμετώπισης από τον Δήμο Τυρνάβου.

Σήμερα ξεκίνησε η οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, παρουσία της Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ευγενίας Μαμανού. Η δράση θα συνεχιστεί σταδιακά το επόμενο διάστημα, βάσει του προγραμματισμού της σύμβασης που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αποκατάσταση της εικόνας των γειτονιών στις πόλεις αλλά και στις κοινότητες του Δήμου, η απελευθέρωση πολύτιμων θέσεων στάθμευσης και κοινόχρηστων χώρων, η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εντοπίζουν και καταγράφουν τα οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως εγκαταλελειμμένα, προχωρούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων προθεσμιών υποδεικνύουν τα οχήματα προς απομάκρυνση, επιβλέποντας παράλληλα τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής τους με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η περισυλλογή πραγματοποιείται με ειδικό γερανοφόρο όχημα, χωρίς ενδιάμεση μεταφόρτωση, ενώ τα οχήματα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, όπου φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση Πιστοποιητικού Καταστροφής και η εναλλακτική διαχείριση, με επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των υλικών τους σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της σύμβασης, η περισυλλογή θα πραγματοποιείται σε τακτική βάση, ώστε σταδιακά να απομακρυνθούν όλα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν ολοκληρώσει τη νόμιμη διαδικασία χαρακτηρισμού τους.

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Ευγενία Μαμανού δήλωσε:

«Ξεκινάμε σήμερα μια σημαντική παρέμβαση που οι δημότες ζητούσαν εδώ και χρόνια. Με σχέδιο, οργάνωση και απόλυτη τήρηση των νομικών διατυπώσεων, απομακρύνουμε σταδιακά τα εγκαταλελειμμένα οχήματα από κάθε γειτονιά του Δήμου μας. Αποδίδουμε ξανά τον δημόσιο χώρο στους πολίτες, βελτιώνουμε την καθημερινότητα και προστατεύουμε το περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με συνέπεια μέχρι να αντιμετωπιστεί οριστικά ένα ακόμη πρόβλημα που μας ταλάνιζε».