Ξεκίνησε η «Κατασκήνωση στην Πόλη» στη Λάρισα – Δημιουργικό καλοκαίρι για εκατοντάδες παιδιά

Με χαμόγελα, παιχνίδι και δημιουργικές δραστηριότητες ξεκίνησε η λειτουργία της «Κατασκήνωσης στην Πόλη» στη Λάρισα, ενός προγράμματος που προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να περάσουν ένα δημιουργικό και ευχάριστο καλοκαίρι, παραμένοντας στην πόλη.

Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε το πρωί στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο. Παρόντες τόσο ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος όσο και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Δεληγιάννης.

Η «Κατασκήνωση στην Πόλη» αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τη Λάρισα, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους ένα ασφαλές, δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Παράλληλα, ενισχύει την κοινωνικοποίηση, την ομαδικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από το παιχνίδι και τη συνεργασία.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος καλωσόρισαν τα παιδιά και τους γονείς τους, υπογραμμίζοντας ότι και φέτος στόχος είναι η προσφορά ποιοτικών δράσεων, με έμφαση στην ασφάλεια, τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχαγωγία.

Η «Κατασκήνωση στην Πόλη» θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές περιόδους (με τη συμμετοχή 3.406 παιδιών) καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξυπηρετώντας εκατοντάδες παιδιά της Λάρισας και προσφέροντάς τους μοναδικές εμπειρίες, νέες φιλίες και όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr