Ξεκίνησε η τελική φάση κατεδαφίσεων σεισμόπληκτων κτισμάτων στον Δήμο Τυρνάβου

Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, οι εργασίες κατεδάφισης σεισμόπληκτων και επικίνδυνων κτισμάτων στον Δήμο Τυρνάβου, στο πλαίσιο της τελικής φάσης των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός του 2021.

Οι πρώτες εργασίες πραγματοποιούνται στο Δαμασούλι, ενώ τις επόμενες ημέρες οι κατεδαφίσεις θα συνεχιστούν στο Δαμάσι, όπου εντοπίζεται το κύριο πρόβλημα, και στη συνέχεια στις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές του Δήμου.

Τις εργασίες επιθεώρησαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Νίκος Αρβανίτης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου και τις επόμενες παρεμβάσεις.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση αυτής της κρίσιμης φάσης των κατεδαφίσεων, η οποία – όπως τόνισε – εγκρίθηκε με σημαντική καθυστέρηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

«Μετά την έγκριση και την εκταμίευση των απαιτούμενων ποσών, ξεκινά σήμερα μια διαδικασία που περίμεναν επί χρόνια οι σεισμόπληκτοι συμπολίτες μας. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση ασφάλειας αλλά και αποκατάστασης της εικόνας των χωριών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ακόμη ότι αρχικά η χρηματοδότηση αφορούσε περίπου 40 σεισμόπληκτα κτίρια. Ωστόσο, στο διάστημα που μεσολάβησε, ύστερα από νεότερες αυτοψίες μηχανικών της ΔΑΕΦΚ, ο αριθμός των κτισμάτων που κρίθηκαν κατεδαφιστέα ξεπέρασε τα 70.

Όπως σημείωσε, με συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, εκτιμάται ότι το ίδιο χρηματοδοτικό ποσό θα καταφέρει τελικά να καλύψει το σύνολο των απαιτούμενων κατεδαφίσεων, δίνοντας οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί τις πληγείσες περιοχές εδώ και χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νίκος Αρβανίτης κάλεσε τους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτισμάτων να προχωρήσουν άμεσα στην τακτοποίηση όλων των απαραίτητων εκκρεμοτήτων, ώστε να μην παρουσιαστούν καθυστερήσεις κατά την εξέλιξη των εργασιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διακοπής παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπών συνδέσεων στα κτίσματα που πρόκειται να κατεδαφιστούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής εκτέλεση των εργασιών.