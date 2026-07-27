Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τους πληγέντες παραγωγούς του Τυρνάβου

Η αντιδημαρχία Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Τυρνάβου και οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ ενημερώνουν τους παραγωγούς, που υπέστησαν ζημιές από την ανεμοθύελλα και το χαλάζι της 24ης Ιουλίου, ότι μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς ΕΛΓΑ και ΚΟΕ έως και τη Δευτέρα 10/08/2026.



Οι δηλώσεις αφορούν τις Κοινότητες Βρυοτόπου, Δαμασίου, Δένδρων και Τυρνάβου.



Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής επικοινώνησε με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ ΕΛΓΑ Σπύρο Σπυρόπουλο, και ενημερώθηκε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση πέραν της 10ης Αυγούστου 2026 με σκοπό να τρέξουν οι διαδικασίες εκτιμήσεων, αποζημιώσεων και καταβολής προκαταβολών στους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα για την υποβολή των δηλώσεών τους.



Για λόγους καλύτερης οργάνωσης, ασφάλειας και αποφυγής συγχρωτισμού, η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Δημαρχείο Τυρνάβου και μόνο κατόπιν ραντεβού. Η κεντρική είσοδος του Δημαρχείου θα είναι από αύριο ανοικτή για την εξυπηρέτηση των παραγωγών.





Οι παραγωγοί θα πρέπει ν α προσέρχονται έχοντας μαζί τους τη δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ έτους 2025.

Πληροφορίες και ραντεβού στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ:



• Τ.Κ. Βρυοτόπου: Σκρίμπα Αικατερίνη – τηλ. 2492350126

• Τ.Κ. Δαμασίου: Σκρίμπα Αικατερίνη – τηλ. 2492350126

• Τ.Κ. Δένδρων: Νασίκα Αικατερίνη – τηλ. 2492350159

• Τ.Κ. Τυρνάβου: Γκαλογιάνη Βάσω – τηλ. 2492350130