Ξεκινά η κατασκευή του νέου γηπέδου μπάσκετ στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι

Τη σύμβαση για το έργο «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Μεγάλου Ελευθεροχωρίου (θέση Πάρκο)» υπέγραψαν πρόσφατα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Γρηγόριος & Σπύρος Σιμψιρής Ο.Ε.» κ. Σπύρος Σιμψιρής.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου γηπέδου μπάσκετ στη θέση «Πάρκο» της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλου Ελευθεροχωρίου και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται εργασίες:

αποξήλωσης και καθαίρεσης της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης

αποξήλωσης των υφιστάμενων μπασκετών

γενικών εκσκαφών και κατασκευής νέας συμπυκνωμένης βάσης έδρασης

ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

τοποθέτηση ακρυλικού τάπητα κατάλληλου για γήπεδο καλαθοσφαίρισης

προμήθεια και εγκατάσταση νέων μπασκετών ολυμπιακών διαστάσεων

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αναβαθμιστεί ουσιαστικά η αθλητική υποδομή του Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, προσφέροντας ένα ασφαλές και σύγχρονο γήπεδο άθλησης στους κατοίκους και ιδιαίτερα στη νεολαία της περιοχής, συμβάλλοντας στην προώθηση του μαζικού αθλητισμού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινότητα.