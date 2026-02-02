Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ελασσόνας

Από σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Φαρμακείο – Βεστιάριο του Δήμου Ελασσόνας, το οποίο απευθύνεται σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους της περιοχής.

Μέσω της δομής, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό και φάρμακα, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

Έλληνες πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Ελασσόνας

Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου

Αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο, διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους από σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, στην οδό Χρ. Βλαχοδήμου 1 (κτήριο Πνευματικού Κέντρου – πρώην ΔΕΥΑΕΛ), καθημερινά από 09:00 έως 14:00.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Φαρμακείο – Βεστιάριο του Δήμου Ελασσόνας είναι:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:

Αίτηση του ενδιαφερομένου, (υπόδειγμα αίτησης χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου)

Υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να δηλώνεται ότι ο αιτών/ούσα δεν δέχεται ή δέχεται βοήθεια μέσω άλλων σχετικών προγραμμάτων ή φορέων που παρέχουν αντίστοιχη υπηρεσία (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης / πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ), Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας). (υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου)

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ καθώς κα άδεια διαμονής σε ισχύ

Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΕΛ ή ΟΤΕ στο όνομα του δικαιούχου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Σε περίπτωση φιλοξενίας απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση (και από τα δύο μέρη: του φιλοξενούμενου και του ατόμου που φιλοξενεί)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (όχι περισσότερο από έξι μήνες)

Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (σε περίπτωση φιλοξενίας κατατίθεται και τα αντίγραφα των ατόμων που σας φιλοξενούν ή φιλοξενούνται).

Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9 – σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis, ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση E9) και το εκκαθαριστικό του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του 2025 (σε περίπτωση φιλοξενίας κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των ατόμων που σας φιλοξενούν ή φιλοξενούνται).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (φωτοτυπία), εφόσον πρόκειται για άνεργο (και όλων των μελών της οικογένειας που είναι άνεργοι).

Επίσημη Ιατρική γνωμάτευση κατά προτίμηση από Δημόσιο Φορέα, εφόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με Αναπηρία.

Ενοικιαστήριο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται ένα σπίτι.

Σε περίπτωση παραχώρησης , τη βεβαίωση παραχώρησης,

Σε περίπτωση αστεγίας, βεβαίωση αστεγίας.

Διαζευκτήριο ή Υπεύθυνη Δήλωση Διάστασης

Αντίγραφο Έκθεσης κοινωνικής Έρευνας από την αρμόδια κοινωνική λειτουργό, εφόσον απαιτείται. Με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση. Οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκή οικογένεια, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ. )

Βεβαίωση Σπουδών ή κάρτα ανεργίας για τα ενήλικα παιδιά.

Σε περίπτωση που κάποιο ενήλικο μέλος είναι φοιτητής ή στρατιώτης αντίστοιχο έγγραφο που το αποδεικνύει.

Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως δυόμιση (2.500) ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:

Μέλη οικογένειας – Εισόδημα

Ένα (1) άτομο 2.500 ευρώ

Δύο (2) άτομα 3.500 ευρώ

Τρία (3) άτομα 4.500 ευρώ

Τέσσερα (4) άτομα 6.500 ευρώ

Πέντε (5) άτομα και άνω 8.000 ευρώ

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Οικογενειακή κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ

Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση: Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρη ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.

Ανεργία

Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μονήρη άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση. Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους, ενώ εάν είναι διαζευγμένοι το διαζύγιο. Δεν δύνανται έγγαμοι να κάνουν διαφορετικές αιτήσεις.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Ελασσόνας. Όλα τα δικαιολογητικά απαιτείται να είναι σε απλά φωτοαντίγραφα εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Αρμόδια Επιτροπή και οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

Πληροφορίες 2493025053