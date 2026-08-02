Ξεκινά στις 3 Σεπτεμβρίου η Γιορτή κρασιού στον Αμπελώνα

H Γιορτή κρασιού Αμπελώνα 2026, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του Δήμου Τυρνάβου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κάνει την έναρξή της στις 3 Σεπτέμβρη στο άλσος του Αγίου Γεωργίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 Σεπτέμβρη.

Με δωρεάν είσοδο για όλους και στόχο την διατήρηση του παραδοσιακού της χαρακτήρα, φιλοδοξεί να προσφέρει ένα τετραήμερο με συναυλίες, οινογνωσία, δημιουργικές δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες.

Ενεργοί όπως κάθε χρόνο οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Αμπελώνα, οι οποίοι με τη συμμετοχή και τις εκδηλώσεις τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής από την έναρξη έως και τη λήξη της.

Παρούσα θα είναι και η Ένωση Οινοποιών και Αποσταγματοποιών του Δήμου Τυρνάβου, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να γευτούν τα εκλεκτά κρασιά της περιοχής, αναδεικνύοντας τη μακραίωνη οινική παράδοση του τόπου.