Ξεκινά στον Τύρναβο το 7ο πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο “Τζαρτζάνεια 2025”

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Τυρνάβου συνέντευξη τύπου για το 7ο πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο «Τζαρτζάνεια 2025» που διοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων ν. Λάρισας, το Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας (ΕΜΔΔΕΓΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευγενία Μαμανού – Χατζή, και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Λάρισας Ράνια Βερέμη.

Το Συνέδριο που διοργανώνεται για έβδομη φορά στον Τύρναβο, τη γενέτειρα του Αχιλλέα Τζάρτζανου, θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2025 και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα.

Στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής ανέφερε:

«Ο Δήμος Τυρνάβου φιλοξενεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου το 7ο Πανελλήνιο Γλωσσολογικό συνέδριο, τα Τζαρτζάνεια στην γενέτειρα του Αχιλλέα Τζαρζανου, του τόσο σημαντικού γλωσσολόγου και πνευματικού ανθρώπου.

Θεωρούμε ότι είναι χρέος μας η συνέχιση αυτού του συνεδρίου που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γλωσσική επιστήμη. Η παρουσία πανεπιστημιακών, ερευνητών και νέων επιστημόνων στον τόπο μας εμπλουτίζει την πνευματική μας ζωή και αναδεικνύει τον Τύρναβο ως κέντρο διαλόγου και επιστημονικής συνάντησης.

Μέσα από το συγκεκριμένο συνέδριο, τιμούμε την ιστορία μας και ταυτόχρονα επενδύουμε στο μέλλον — στη γνώση και στη δημιουργικότητα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το σύνδεσμο φιλολόγων Λάρισας και την υποστήριξη της περιφέρειας Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει εισηγήσεις, στρογγυλό τραπέζι και παρουσιάσεις έρευνας, ενώ παράλληλες δράσεις θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Ο Δήμος Τυρνάβου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να συμμετέχουν σε έναν ζωντανό διάλογο για τη γλώσσα, την παιδεία.»

Τέλος η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας κ. Ράνια Βερέμη αναφέρθηκε στους κύριους άξονες του Συνεδρίου «Τζαρτζάνεια 2025», σημειώνοντας ότι είναι ένα συνέδριο με μεγάλο ενδιαφέρον και θεματολογία για κάθε εκπαιδευτικό ενώ παράλληλα ευχαρίστησε όλους όσοι συνετέλεσαν στη διοργάνωσή του.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ: https://tzartzaneia.tirnavos.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85/