Ξεκινά το έργο ανόρυξης και αξιοποίησης γεώτρησης στα Παλιάμπελα Ελασσόνας

Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση “Καστρί” στα Παλιάμπελα Ελασσόνας» από τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Αθανάσιο Γεροφωκά και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Κωστρίπας Τεχνική Ο.Ε. – Τσιρέκας Δημήτριος» με έδρα τη Λάρισακ. Αθανάσιο Κωστρίπα.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 151.226,22 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών – Άξονας Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» καθώς και από ιδίουςπόρους.

Αφορά την ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Παλιάμπελα, με στόχο την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών Παλιάμπελα και Κουτσούφλιανη.

Οι συγκεκριμένοι οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης, κυρίως σε ποσοτικό επίπεδο, γεγονός που καθιστά το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την ενίσχυση της επάρκειας του δικτύου ύδρευσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η υδροδότηση των οικισμών, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες ύδρευσης και επάρκεια νερού για τους κατοίκους της περιοχής.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή Παλιάμπελων, στη θέση «Καστρί», σε αγροτεμάχιο που έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Οι βασικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

• Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης

•Διάτρηση και γεωλογικός έλεγχος του υπεδάφους

• Έλεγχος ποσότητας και ποιότητας νερού

• Σωλήνωση της γεώτρησης με γαλβανιζέ σωλήνες τύπου γέφυρας

• Χαλίκωση και ανάπτυξη γεώτρησης

• Τσιμέντωση και κατασκευή φρεατίου ελέγχου

• Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος

• Δοκιμαστική άντληση και έλεγχος λειτουργίας