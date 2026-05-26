Ξεκινά το έργο συντήρησης της οδού Ελασσόνα – Μοναστήρι – Διασταύρωση Δρυμού

Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση οδού Ελασσόνα – Μοναστήρι – Διασταύρωση Δρυμού» από τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα και τη νόμιμη εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Στεργιούλας Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία» με έδρα τη Λάρισα, κ. Βασ. Στεργιούλα.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 305.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Η μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης της οδού Ελασσόνα – Μοναστήρι Παναγίας Ολυμπιώτισσας – Διασταύρωση με την εθνική οδό Ελασσόνας – Κοζάνης (Δρυμού). Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση τοπικών καθιζήσεων του οδοστρώματος, που προκλήθηκαν από προβλήματα απορροής των ομβρίων υδάτων, καθώς και στην πλήρη ασφαλτόστρωση του τμήματος από τη διασταύρωση με το μοναστήρι έως τη διασταύρωση Δρυμού.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η συγκεκριμένη οδική σύνδεση θα καταστεί πιο ασφαλής και λειτουργική, μειώνοντας την επικινδυνότητα και εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας για κατοίκους, επισκέπτες και διερχόμενους οδηγούς.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

• Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας στα σημεία καθιζήσεων

• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 4 εκ.

• Καθαρισμός ερεισμάτων και επένδυσή τους με σκυρόδεμα C16/20

• Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας

• Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης και συγκολλητικής επάλειψης

• Τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

• Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε όλο το μήκος της οδού

• Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων.