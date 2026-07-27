Ξεκινούν οι αποκαταστάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών προχωρά ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, με την υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου.

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Τεμπών Γεώργιο Μανώλη και τον εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΑΒΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΛΙΟΣ, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών που εξυπηρετούν τον πρωτογενή τομέα. Παρούσα στην υπογραφή της σύμβασης και η Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών κα Γεωργία Χαδουλού.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του αγροτικού οδικού δικτύου, ενίσχυση και καθαρισμό των τεχνικών έργων απορροής, χωματουργικές παρεμβάσεις, καθώς και αποκατάσταση της οδοστρωσίας σε σημεία όπου καταγράφηκαν σημαντικές φθορές από τη θεομηνία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκατάσταση Ζημιών στο Αγροτικό Δίκτυο και σε Υποδομές Άρδευσης από τις Πλημμύρες Σεπτεμβρίου στον Δήμο Τεμπών», μέσω του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών – Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης τόνισε:

«Οι καταστροφές που προκάλεσε η θεομηνία Daniel άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους και στον Δήμο Τεμπών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο αγροτικό μας δίκτυο. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα την αποκατάσταση των υποδομών που στηρίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών, οι οποίες με συνέπεια, τεχνογνωσία και συστηματική εργασία προετοίμασαν και ωρίμασαν το έργο, ώστε να φτάσουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης και στην έναρξη της υλοποίησής του.

Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και επιμονή να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, υλοποιώντας έργα ουσίας που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε έμπρακτα με παρεμβάσεις που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα σε κάθε Δημοτική Ενότητα και σε κάθε γωνιά του Δήμου Τεμπών. Συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε με έργα.»