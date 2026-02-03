Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το Τυρναβίτικο Καρναβάλι και Μπουρανί 2026

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 θα γίνει η έναρξη των εκδηλώσεων «Τυρναβίτικο Καρναβάλι & Μπουρανί 2026» με ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο που θα πραγματοποιηθεί στις 7:00μμ Κεντρική πλατεία Τυρνάβου.

Συμμετέχουν οι: Σύλλογος Γαϊτανάκι – Μπουρανι, Μορφωτικός Σύλλογος Τυρνάβου, Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου, Χορευτικός Όμιλος Τυρνάβου «Η Άμπελος», Καρναβαλική Ομάδα Ζουλού και το Κρουστοδρομιο της Φιλαρμονικής Δήμου Τυρνάβου. Φιλική συμμετοχή: ΤέληςΜπλαντας και Βάιος Μάλκας.Σκηνοθεσία και επιμέλεια κειμένων: Τσακνάκη Δώρα

Θα ακολουθήσει συναυλία με τους AladalaBand στις 8:30μμ