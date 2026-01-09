Ξεκινούν οι εργασίες για την ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού Ηπείρου

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Ηπείρου, στο τμήμα από την οδό Τρικάλων ως την οδό Καραθάνου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου και θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας και στάθμευσης, στο εν λόγω τμήμα, καθ’ όλο το 24ωρο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, πρόκειται για τη συνέχιση των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας». Από την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, οι εργασίες θα συνεχιστούν στο τμήμα από την οδό Τρικάλων ως την οδό Καραθάνου και για τον λόγο αυτόν θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων στο προαναφερθέν τμήμα της οδού Ηπείρου.

Αλλαγή φοράς μονοδρόμησης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Ηπείρου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στα παρακάτω αποσπάσματα:

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σταδίου Α1 θα μονοδρομηθούν, προσωρινά:

το τμήμα της οδού Σμολένσκη (από την οδό Καραϊσκάκη ως την οδό Ηπείρου, με φορά κίνησης από την οδό Καραϊσκάκη προς την οδό Ηπείρου, δηλαδή αλλαγή φοράς μονοδρόμησης

το τμήμα της οδού Σμολένσκη (από την οδό Λογιωτάτου ως την οδό Ηρ.Πολυτεχνείου, με φορά κίνησης από την οδό Λογιωτάτου προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, δηλαδή αλλαγή φοράς μονοδρόμησης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σταδίου Α2 θα μονοδρομηθεί προσωρινά το τμήμα της οδού Σμολένσκη, από την οδό Λογιωτάτου ως την οδό Ηρ.Πολυτεχνείου, με φορά κίνησης από την οδό Λογιωτάτου προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου (αλλαγή φοράς μονοδρόμησης).

Το έργο

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται στα πλαίσια του δημοτικού έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας”.Το έργο εντάσσεται στη Δράση “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0). Είναι προϋπολογισμού 2,24 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.