Ξεκινούν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων και της φωταγώγησης των χριστουγεννιάτικων δέντρων στο δήμο Κιλελέρ, παραχώρησε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, πλαισιωμένη από τους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού.

Η Αντιδήμαρχος, αφού εξέφρασε τη βεβαιότητα για την επιτυχία των εκδηλώσεων, τόνισε ότι αυτές πραγματοποιούνται για ακόμα μία χρονιά με την αγαστή συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, των τοπικών κοινοτήτων και συλλόγων και των εθελοντών πολιτών του Δήμου Κιλελέρ.

Το πρόγραμμα της φωταγώγησης των χριστουγεννιάτικων δέντρων έχει ως εξής:

-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2025

ΑΧΙΛΛΕΙΟ 17:30, ΣΩΤΗΡΙΟ 18:30, Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19:30

-ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 17:00, ΚΡΑΝΝΩΝΑΣ 18:30, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19:30

-ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11/2025

ΝΑΜΑΤΑ 17:00, ΝΙΚΗ 18:00, ΑΡΜΕΝΙΟ 19:00

-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12/2025

ΖΑΠΠΕΙΟ 17:00, ΧΑΡΑ 19:00, ΝΙΚΑΙΑ 19:15

-ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12/2025

ΧΑΛΚΗ 17:00, ΜΕΛΙΑ 18:00, ΓΛΑΥΚΗ 19:00, ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ 20:00

-ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12/2025

ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ 17:00, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 18:00, ΒΟΥΝΑΙΝΑ 19:00

-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025

ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 18:00, ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ 19:00

-ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2025

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 17:00, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 18:30, ΓΑΛΗΝΗ 19:30

-ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 17:00, ΜΕΛΙΣΣΑ 17:30, ΚΙΛΕΛΕΡ 18:30, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 19:30

-ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2025

ΔΟΞΑΡΑ 17:30, Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙ 19:00, ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ 20:30

-ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2025

Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19:30 ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΓΟΥΡΟΥΝΟΧΑΡΑΣ

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ακούγεται χριστουγεννιάτικη μουσική, Άη Βασίλης και ξωτικά θα μοιράζουν δώρα, μάγοι, ζογκλέρ και ξυλοπόδαροι θα διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους και πυροτεχνήματα θα φωτίζουν τον ουρανό.