Ξεκινούν σεμινάρια κατάρτισης σε κτηνοτρόφους και τυροκόμους στην Ελασσόνα 

Μία εξαιρετικά ευχάριστη είδηση για την περιοχή της Ελασσόνας και όχι μόνον, επιφύλασσε η συνάντηση του προέδρου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Σπύρου Μάμαλη με τον Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλη Κόκκαλη και τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νίκο Γάτσα.

Πρόκειται για την έναρξη ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης τόσο για κτηνοτρόφους, όσο και για τυροκόμους. Επιπρόσθετα τονίστηκε η ανάγκη να επανεκκινήσει τη λειτουργία της η Γαλακτοκομική Σχολή Ελασσόνας.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Κόκκαλης δήλωσε τα εξής: «Αντικείμενο της συνάντησής μας ήταν η ενίσχυση της κτηνοτροφίας και της τυροκομίας στην Ελασσόνα. Αποφασίστηκε ότι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα διενεργήσει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, σεμινάρια κατάρτισης για τους κτηνοτρόφους της περιοχής αλλά και για τους τυροκόμους. Η κτηνοτροφία στην Ελασσόνας και η παραγωγή φέτας καλύπτει το 40% της κατανάλωσης στη χώρα μας. Και επειδή πλήττεται σφόδρα λόγω των ζωονόσων αλλά και του υψηλού κόστους παραγωγής, η κατάρτιση και η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων μας αλλά και των τυροκόμων μας είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα για τη στήριξη του κλάδου στην περιοχή της Ελασσόνας και ευρύτερα. Επίσης, συζητήθηκε η επαναλειτουργία της Γαλακτοκομικής Σχολής, η οποία είχε ξεκινήσει το 2019 και είχα την τιμή τότε να συμβάλλω. Αυτό εξαρτάται από τη χρηματοδότηση την οποία θα βρει η κυβέρνηση στα πλαίσια της αξιοποίησης της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας ευχαρίστησε τον κ. Κόκκαλη, υπενθυμίζοντας πως από το 2019 υπήρξε από τους πρωτεργάτες της Γαλακτοκομικής Σχολής και παραμένει σταθερά δίπλα στα θέματα της κτηνοτροφίας της επαρχίας Ελασσόνας και όχι μόνο.