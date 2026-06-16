Ξεκινούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα κολύμβησης για παιδιά και ενήλικες στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου, ανακοινώνει την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κολύμβησης για παιδιά και ενήλικες στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Η εγγραφή και η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν για όλους και φέτος. Η δημοτική αρχή διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα. Και δίνοντας μια δυνατότητα και διέξοδο σε όλους τους δημότες του Δήμου μας και στα παιδιά να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν και να εκπαιδευτούν στο κολύμπι χωρίς επιβάρυνση και επιπλέον κόστος.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από Τετάρτη 17 Ιουνίου έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου, κατά τις πρωινές ώρες στο ισόγειο του Δημαρχείου Τμήμα Αθλητισμού και από Δευτέρα 22 Ιουνίου στο χώρο της πισίνας.

Λειτουργία Κέντρου

Το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο θα είναι ανοιχτό:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 21:00

Σάββατο και Κυριακή: 10:00 – 22:00

Η πισίνα θα λειτουργεί καθημερινά για το κοινό από τις 22/6.

Από την ερχόμενη Δευτέρα 22/6 που θα ξεκινήσουν τα μαθήματα κολύμβησης για παιδιά και ενήλικες η πισίνα θα είναι ανοικτή στο κοινό από τις 15.00 μ.μ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας θα τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Εγγραφές εκμάθησης κολύμβησης

9.00-10.00 π.μ. Aqua aerobic για γυναίκες 10.00-13.00μμ Εκμάθηση κολύμβησης για παιδιά 13.00-15.00μμ. Ασκήσεις και προγράμματα ενδυνάμωσης, θεραπευτικής και αποκατάστασης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου για παιδιά έως 16 ετών

Από 17 ετών και άνω ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου και παθολόγου

Βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ – Συνοδεία εξειδικευμένου γυμναστή (όπου απαιτείται ανάλογα με την πάθηση)

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ πως απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην πισίνα ακόμη και τις ελεύθερες ώρες είναι να έχουν μαζί τους και να προσκομίζουν κάθε φορά τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις.

Για πληροφορίες και εγγραφές: Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24923 50183