Ξεπέρασε τους 37°C η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλία – Στο “κόκκινο” τρεις περιοχές της Λάρισας

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν κατά τόπους κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τοπικά τους 37°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Τρικάλων και ήταν ίση με 37.4 οC.

Στην περιοχή της Λάρισας οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα Δένδρα Τυρνάβου (35,9), στα Φάρσαλα (35,8) και στα Πλατανούλια (35,7).

Στον παρακάτω χάρτη παρουσίαζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασίων στη χώρα έως τις 18:10 της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026.

Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατώφλια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 342 σταθμοί του δικτύου (~59%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30οC και 11 σταθμοί του δικτύου (~2%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35οC.