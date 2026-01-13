“Ξεφουσκώνουν” οι τιμές των καυσίμων – Η εικόνα στο νομό Λάρισας

Σε… καθοδική πορεία κινούνται τις πρώτες ημέρες του 2026 οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να επωφεληθούν από τη μειωμένη τιμή της βενζίνης και του ντίζελ.

Παράλληλα, ωφελημένοι είναι και όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης για να προστατεύσουν το σπίτι τους από το κρύο του Ιανουαρίου, σε μια περίοδο όπου η θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Για το νομό Λάρισας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η μέση τιμής της απλής αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά βρισκόταν 1,697 ευρώ το λίτρο από 1,749 ευρώ το λίτρο πριν από ένα μήνα.

Επίσης το ντίζελ κίνησης έπεσε στο 1,506 από 1,556 ευρώ το λίτρο την 12η Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, χθες, Δευτέρα, το πετρέλαιο θέρμανσης κόστιζε 1,120 ευρώ το λίτρο, ενώ πριν ένα μήνα η μέση τιμή του βρισκόταν στο 1,146 ευρώ το λίτρο.

Σχετικά με τις παραγγελίες ήταν αυξημένες, ειδικότερα μέσα στην περίοδο των γιορτών, που παραδοσιακά υπάρχει και μεγαλύτερη ρευστότητα μετά την καταβολή των συντάξεων, των δώρων, των επιδομάτων, αλλά και του επιδόματος θέρμανσης.

