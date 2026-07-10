Ξεχωριστές κινηματογραφικές βραδιές με ελεύθερη είσοδο στο Σινέ Μύλος «Μπαρμπής Βοζαλής»

Με τρεις σπουδαίες ταινίες και δύο ξεχωριστά αφιερώματα στους μεγάλους συνθέτες Ennio Morricone και Μάνο Χατζηδάκι, συνεχίζονται οι προβολές στον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος «Μπαρμπής Βοζαλής», στον Μύλο του Παππά, από τη Δευτέρα 13 έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, ξεκινούν καθημερινά στις 22:00 και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η κινηματογραφική εβδομάδα ανοίγει με αφιέρωμα στον θρυλικό Ιταλό συνθέτη Ennio Morricone και την πολυβραβευμένη ταινία «Ο Άνθρωπος των Αστεριών» του Giuseppe Tornatore, η οποία θα προβληθεί τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου. Η προβολή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ennio Morricone Ελλάδος και την Ομάδα Προβολών «Ennio On Big Screen».

Υπόθεση

Στη μεταπολεμική Σικελία της δεκαετίας του 1950, ο Τζο Μορέτι (Sergio Castellitto), ένας επιτήδειος που παριστάνει τον κυνηγό ταλέντων από τη Ρώμη, περιπλανιέται στα φτωχά χωριά με μια κινηματογραφική κάμερα. Υποσχόμενος καριέρα στον κινηματογράφο έναντι αμοιβής, καταγράφει μέσα από τον φακό του τα όνειρα, τις ελπίδες και τις δυσκολίες των απλών ανθρώπων, μέχρι που ο έρωτάς του για τη νεαρή Μπεάτα αλλάζει την πορεία της ζωής του.

Σκηνοθεσία: Giuseppe Tornatore

Μουσική: Ennio Morricone

Πρωταγωνιστούν: Sergio Castellitto, Tiziana Lodato, Luigi Maria Burruano

* Κατάλληλη για άνω των 15 ετών

Από την Τετάρτη 15 έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, η σκυτάλη περνά στον Μάνο Χατζηδάκι, μέσα από δύο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Στις 15 και 16 Ιουλίου θα προβληθεί η αγαπημένη κωμωδία «Αλλοίμονο στους Νέους», σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, με τον αξέχαστο Δημήτρη Χορν σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της καριέρας του.

Υπόθεση

Ένας ηλικιωμένος άνδρας πουλά την ψυχή του στον διάβολο για να ξαναβρεί τα νιάτα του και να κατακτήσει την καρδιά της γυναίκας που αγαπά. Πολύ σύντομα, όμως, αντιλαμβάνεται ότι ο έρωτας δεν απαιτεί μόνο νεότητα, αλλά και οικονομική άνεση.

Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Χορν, Μάρω Κοντού, Σμάρω Στεφανίδου, Σπύρος Μουσούρης

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου με την κλασική ταινία «Κάλπικη Λίρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Υπόθεση

Μια κάλπικη χρυσή λίρα περνά από χέρι σε χέρι, συνδέοντας τις ιστορίες ενός παραχαράκτη, ενός ζητιάνου, μιας φτωχής κοπέλας και ενός νεόνυμφου ζευγαριού, αποκαλύπτοντας διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης ζωής.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβέλλας

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Λογοθετίδης, Δημήτρης Χορν, Έλλη Λαμπέτη, Ορέστης Μακρής, Μίμης Φωτόπουλος

Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι δωρεάν, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν κρατήσεις θέσεων. Η προσέλευση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.