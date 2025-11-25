Ξυνοπούλου: Να μετατρέψουμε τη ΔΗΜΤΟ Λάρισας σε ένα ανοιχτό κύτταρο γνώσης

Η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Λάρισας ΝΔ, Ελένη Ξυνοπούλου σε μήνυμά της αναφέρει τα εξής:

«Αγαπητές και Αγαπητοί Συμπολίτες, Μέλη και Φίλοι της Νέας Δημοκρατίας Λάρισας,

Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου, εκλέγοντάς με Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι η κινητήριος δύναμη για το έργο που ξεκινάμε.

Ως εκπαιδευτικός και, επί του παρόντος, ως Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, έχω μάθει ότι η επιτυχία βασίζεται στον διάλογο, τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη και την οργανωμένη προσπάθεια για την επίτευξη στόχων. Αυτές τις αρχές, που εφαρμόζω καθημερινά στον χώρο της Παιδείας, δεσμεύομαι να τις φέρω και στον πολιτικό μας οργανισμό.

Η δική μου «νίκη» δεν είναι προσωπική, αλλά νίκη της ενότητας. Το στοίχημα είναι να μετατρέψουμε τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Λάρισας σε ένα ανοιχτό κύτταρο γνώσης, δράσης και συμμετοχής για όλους.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστώ άοκνα, με την ίδια υπευθυνότητα και την ίδια αφοσίωση που επιδεικνύω στις εκπαιδευτικές μου υποχρεώσεις, για να εκπροσωπήσω τις ανάγκες της Λάρισας και να ενισχύσω τη φωνή της τοπικής μας οργάνωσης.

Σας ευχαριστώ και πάλι. Προχωράμε μαζί!»