Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας: «Ζητήματα δημόσιας υγείας και νομιμότητας» πίσω από την υπόθεση της αλβανικής εταιρείας

Τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση που προέκυψε από τη διαφήμιση υπηρεσιών στοματικής φροντίδας από εταιρεία με έδρα την Αλβανία παρουσίασε, σε συνέντευξη Τύπου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ευστάθιος Κουτσογιάννης, ανέφερε ότι η υπόθεση ήρθε σε γνώση του Συλλόγου μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία πολίτες καλούνταν να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού για υπηρεσίες στοματικής φροντίδας που επρόκειτο να παρασχεθούν σε χώρο ξενοδοχείου της Λάρισας.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη δημοσίευση προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς η διενέργεια οδοντιατρικών πράξεων επιτρέπεται μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό, ο Σύλλογος προχώρησε άμεσα σε καταγγελία προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

«Ως πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου υπέβαλα καταγγελία για τη συγκεκριμένη δημοσίευση και ζητήθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης», σημείωσε ο κ. Κουτσογιάννης, προσθέτοντας ότι την Παρασκευή 20 Ιουνίου η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας πραγματοποίησε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λάμβανε χώρα παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στον χώρο του ξενοδοχείου εντοπίστηκαν τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα δήλωσε οδοντίατρος, ενώ είχαν μισθώσει αίθουσα όπου, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδιαζόταν η παροχή υπηρεσιών σχετικών με οδοντιατρικά προβλήματα. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν επίσης γάντια και μάσκες.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε ότι ακολούθησαν συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κουτσογιάννης στα ζητήματα δημόσιας υγείας που ανακύπτουν από τέτοιες πρακτικές, επισημαίνοντας ότι η χρήση οδοντιατρικών εργαλείων προϋποθέτει αυστηρές διαδικασίες αποστείρωσης και ελέγχου, οι οποίες δεν μπορούν να διασφαλιστούν σε χώρους όπως οι αίθουσες ξενοδοχείων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αλβανία δεν αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς διέπεται από διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο ως προς τη διαφήμιση και την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας ξεκαθάρισε ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παρεμβαίνει κάθε φορά που διαπιστώνονται πρακτικές που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή να παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο που διαθέτει.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr