ΟΕΜΕΘ: Αναγκαία η θέσπιση συνολικής ρύθμισης 120 δόσεων για τις οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας ζητά από την κυβέρνηση την αναγκαιότητα θέσπισης συνολικής ρύθμισης 120 δόσεων για τις οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών αποστέλλοντας επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και στους βουλευτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, εκπροσωπώντας χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις της περιφέρειας, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία, όπως ήδη έχουν επισημάνει φορείς της επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις πολυεπίπεδες συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών: πανδημία, ενεργειακή ακρίβεια, πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή μας. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές παραμένει υποτονική, ενώ η ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων έχει εξαντληθεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί ώστε να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγάλη πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός τους αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε την άμεση θεσμοθέτηση μιας συνολικής και ρεαλιστικής ρύθμισης 120 δόσεων για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν τη μακροχρόνια συνέπεια και βιωσιμότητα.

Η πρόταση αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για το κράτος. Αντιθέτως:

• ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών,

• διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,

• αποτρέπει τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας,

• διατηρεί ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό της ελληνικής περιφέρειας,

• περιορίζει τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους που τελικά καθίσταται μη εισπράξιμο.

Ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας, οι οποίες δεν διαθέτουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση ούτε τα οικονομικά αποθέματα μεγάλων αστικών επιχειρήσεων, μια ρύθμιση 120 δόσεων αποτελεί ουσιαστικά προϋπόθεση επιβίωσης.

Η ελληνική περιφέρεια δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ένα λειτουργικό και ρεαλιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στις μικρές επιχειρήσεις να παραμείνουν ενεργές, συνεπείς και παραγωγικές.

Κύριε Υπουργέ,

Η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κοινωνικής συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας. Πιστεύουμε ότι η επανεξέταση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών με τη θέσπιση 120 δόσεων θα αποτελέσει μια δίκαιη, αναπτυξιακή και απολύτως ρεαλιστική επιλογή.

Αναμένουμε τις άμεσες πρωτοβουλίες του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση.