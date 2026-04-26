Οικία Αλεξάνδρου: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας μεταξύ των φορέων που υπογράφουν την πρωτοβουλία διάσωσης

Συνεχίζεται η κινητοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της Λάρισας, με στόχο τη διάσωση της «Οικίας Αλεξάνδρου», όπως και η συλλογή υπογραφών στο ψήφισμα υπέρ του χαρακτηρισμού του ιστορικού κτηρίου ως διατηρητέου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρωτοβουλία συνυπογράφει πλέον και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και όταν ολοκληρωθεί η δημόσια διαδικασία συλλογής υπογραφών, το ψήφισμα αναμένεται να κατατεθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση για την τύχη του κτηρίου.
Οι φορείς υπογραμμίζουν ότι η «Οικία Αλεξάνδρου» αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα της αστικής αρχιτεκτονικής της πόλης και κρίσιμο κομμάτι της ιστορικής της μνήμης, τονίζοντας ότι η διάσωσή της συνδέεται άμεσα με την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας της Λάρισας.
Οι φορείς που μέχρι στιγμής συνυπογράφουν την πρωτοβουλία είναι οι εξής:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ ΦΙΛΟΙ ΦΙΛΟΛΑΟΥ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΘΡΑΚΑ”
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΟΚΕΛ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ “8”
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
https://gr.petitions.com/521052
Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr