Οικία Αλεξάνδρου: Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα ο Κόκκαλης μετά τη συνάντηση με φορείς

Σε πολιτική τροχιά εισέρχεται το ζήτημα της Οικίας Αλεξάνδρου στη Λάρισα, με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλη Κόκκαλη, να ανακοινώνει πως προτίθεται να το φέρει προς συζήτηση στη Βουλή, έπειτα από συνάντηση που είχε με τοπικούς φορείς οι οποίοι διεκδικούν τη διατήρηση του νεοκλασικού κτιρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας, ο Σύλλογος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον του κτιρίου. Κοινός τόπος αποτέλεσε η ανάγκη να διασφαλιστεί ο διατηρητέος χαρακτήρας της Οικίας Αλεξάνδρου, αλλά και να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο για τη διάσωσή της, καθώς μέχρι σήμερα παραμένει ασαφές πώς και με ποιον οδικό χάρτη και ποια χρηματοδότηση μπορεί να προχωρήσει η αποκατάσταση.

Ο κ. Κόκκαλης, ευθυγραμμιζόμενος με τα αιτήματα των φορέων, υπογράμμισε ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί υποχρέωση απέναντι στην ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Τόνισε, παράλληλα, ότι η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει ουσιαστικά κίνητρα για τη διατήρηση τέτοιων κτιρίων, επισημαίνοντας πως χωρίς θεσμική και οικονομική στήριξη, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που προανήγγειλε ο Λαρισαίος βουλευτής αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.