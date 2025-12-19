Οι αγρότες απέκλεισαν την παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου σε δύο σημεία

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα μπλόκα κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων από οδηγούς.

Το μεσημέρι της Παρασκευής οι αγρότες της Θεσσαλίας έκλεισαν με τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές μηχανές των παρακαμπτήριο δρόμο που οδηγεί από και προς τη Λάρισα για τρεις ώρες. Κλειστός είναι και ο κόμβος του Πλατύκαμπου.

Τα τρακτέρ είναι στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου διακόπτοντας την κυκλοφορία στον κόμβο του Πλατυκάμπου και στο ύψος του χωριού Αχιλλείου, γεγονός το οποίο έχει κινητοποιήσει την αστυνομία, ώστε να διευθετήσει την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, κάνοντας εκτροπή αυτής από διαφορετικές διόδους.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)