Οι αγρότες απέτισαν φόρο τιμής στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών

Με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) αγρότες από τη Θεσσαλία, λίγο μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας.

Με την παρουσία τους τίμησαν τη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, πριν από δύο χρόνια και δέκα μήνες.

Όπως αναφέρει το cnn.gr σε μια κίνηση έντονου συμβολισμού, αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς και στο παρελθόν οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες, δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στον αγώνα των συγγενών για δικαίωση.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή, οι αγρότες είχαν διευκολύνει τη διέλευση συγγενών των θυμάτων μέσα από τα μπλόκα, προκειμένου να μπορέσουν να παραστούν στη δικαστική διαδικασία που αφορά τα βίντεο της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Η παρουσία των τρακτέρ στο σημείο λειτούργησε ως σιωπηρό μήνυμα μνήμης και αλληλεγγύης, συνδέοντας τον αγροτικό αγώνα με το διαρκές αίτημα για απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών.

(*) φωτογραφία intime news