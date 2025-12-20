Οι Ακολουθίες του Αγίου Δωδεκαημέρου στον Άγιο Αχίλλιο

Το πρόγραμμα των Ακολουθιών έχει ως εξής:

1.Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, 7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Νήφωνος, επισκόπου Κωνσταντιανής.

2.Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, 8.00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: οι Μεγάλες και Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

3.Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, 5.30 μ.μ. ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός των Χριστουγέννων, χοροστατούντος του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κ.Ιερωνύμου.

4.Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (κατά σάρκα Γέννηση του Χριστού), 5.00 π.μ. ο Όρθρος και η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κ.Ιερωνύμου.

5.Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου), 8.00-10.00 π.μ. ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

6.Σάββατο 27 Δεκεμβρίου (μνήμη του αγίου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου), 7.30 π.μ. ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

7.Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, 7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

8.Τρίτη 30 Δεκεμβρίου (Αγίου οσιομάρτυρος Γεδεών), 7.30-9.30 π.μ. ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

9.Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (Μεγ.Βασιλείου-Πρωτοχρονιά), 7.30 π.μ. ο Όρθρος και η αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ιερουργούντος του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κ.Ιερωνύμου. 10.30 π.μ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ για την είσοδο στο Νέο Έτος.

10.Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 , 7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

11.Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 8.00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: το Απόδειπνο, οι ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ, ο Μέγας Εσπερινός των Θεοφανείων με τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και την ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού.

12.Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 (ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ), 7.00 π.μ. ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ο Μέγας Αγιασμός των Υδάτων, ιερουργούντος του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κ. Ιερωνύμου. 11.00 π.μ. η έξοδος από τον ναό για την κατάδυση του Σταυρού στον Πηνειό.