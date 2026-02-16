Οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται με το παραδοσιακό έθιμο “Άναμμα Φωτιάς”

Οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ελασσόνας συνεχίζονται δυναμικά, αναβιώνοντας παλαιά έθιμα και πολλαπλασιάζοντας την ευθυμία και τη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους.

Με ιδιαίτερο κέφι και μεράκι, ο δήμος προσκαλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να συμμετάσχουν στο παραδοσιακό «Άναμμα Φωτιάς», ένα έθιμο που κρατά ζωντανή την τοπική παράδοση και μετατρέπει τις πλατείες της πόλης σε κέντρα γλεντιού, χορού και τραγουδιού, υπό τους ήχους της δημοτικής ορχήστρας του Δημήτρη Μιχαλέ και των DjΑνδρέα Νικούλη και Δημήτρη Αλεξανδρή, μεδωρεάν κρασί για τους ενήλικες και αναψυκτικά για τα παιδιά.

Το «Άναμμα Φωτιάς – Παραδοσιακό Γλέντι» θα πραγματοποιηθεί:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου | 19:00 | Πλατεία Μικρασιατών (Παλιό Τελωνείο)

Παραδοσιακή μουσική με την ορχήστρα του Δημήτρη Μιχαλέ, χορό γύρω από τη φωτιά και εορταστική ατμόσφαιρα.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου | 19:00 | Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Μεγάλο «Άναμμα Φωτιάς & Μεγάλο Party», όπου το παραδοσιακό έθιμο συναντά τον σύγχρονο ρυθμό. Στη βραδιά συμμετέχει η δημοτική ορχήστρα του Δημήτρη Μιχαλέ καθώς και οι DJs Ανδρέας Νικούλης και Δημήτρης Αλεξανδρής, σε ένα αποκριάτικο γλέντι που υπόσχεται κέφι, χορό και δυναμική διάθεση.

Παράλληλα, η αναβίωση του εθίμου θα πραγματοποιηθεί και σε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και μορφωτικούς συλλόγους, μεταφέροντας το αποκριάτικο κλίμα σε κάθε γωνιά της περιοχής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας: www.dimoselassonas.gr