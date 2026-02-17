Οι Απόκριες “κινούν” την περιφέρεια – To Μπουρανί στον Τύρναβο

Οι Απόκριες εξελίσσονται σταθερά σε μία από τις πιο δυναμικές περιόδους εσωτερικού τουρισμού στη χώρα, με άμεσο αποτύπωμα σε καταλύματα, εστίαση και τοπικές αγορές.

Τα καρναβάλια μεγάλων πόλεων και τα παραδοσιακά δρώμενα της περιφέρειας ενεργοποιούν κάθε χρόνο χιλιάδες μετακινήσεις, ενισχύοντας τη ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις και ξενοδοχεία, ενώ σε αρκετούς προορισμούς οι πληρότητες αγγίζουν ήδη ή και ξεπερνούν το 90%.

Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας λειτουργεί ως κρίσιμος οικονομικός καταλύτης για πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία του E-Real Estates – Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών, η φετινή καρναβαλική περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονο προγραμματισμό και περιορισμένη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές με ισχυρή παράδοση στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Ισχυρή κινητικότητα καταγράφεται και σε περιοχές όπου διατηρούνται διονυσιακά έθιμα, τα οποία τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται σε πόλο έλξης επισκεπτών που αναζητούν αυθεντικές, βιωματικές εμπειρίες.

Πόλεις και κωμοπόλεις όπως Νάουσα, Δράμα, Σκύρος, Τύρναβος και Κοζάνη βλέπουν τις προκρατήσεις να κινούνται από 65% έως και 100%, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων.

Ειδικότερα στον Τύρναβο, όπου κυριαρχεί το γνωστό έθιμο του Μπουρανί, σημαντικό μέρος των επισκεπτών επιλέγει να διαμείνει στη Λάρισα. Εκεί, το κόστος για το τριήμερο διαμορφώνεται από 150 έως 300 ευρώ, ανάλογα με την εγγύτητα του καταλύματος στο κέντρο της πόλης.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Εύης Σιμοπούλου, tanea.gr)