Οι βάνδαλοι ξαναχτύπησαν στο 3ο γυμνάσιο Λάρισας – Το σχολείο ακόμα περιμένει να τοποθετηθούν κάμερες

Νέο περιστατικό βανδαλισμών καταγράφηκε στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Άγνωστοι εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια, ξηλώνοντας υαλοβάμβακα από την εξωτερική θερμομόνωση και αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής που προκαλούν αποτροπιασμό. Πρόκειται μάλιστα για το δεύτερο περιστατικό βανδαλισμού μέσα σε λίγες μόλις ημέρες στο ίδιο σχολείο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Η επανάληψη των επιθέσεων επαναφέρει με επιτακτικό τρόπο στο προσκήνιο το αίτημα για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στο σχολικό συγκρότημα. Η υποδιευθύντρια του σχολείου Φωτεινή Κόνιαρη υπογράμμισε ότι πλέον η εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης θεωρείται αναγκαία, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Όπως σημείωσε, το σχολείο βρίσκεται επί της οδού Καρδίτσης, σε σημείο όπου δεν υπάρχουν κατοικίες σε κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα οι δράστες να μπορούν να κινούνται ανενόχλητοι κατά τις βραδινές ώρες, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του σχολείου, το σχετικό αίτημα για την τοποθέτηση καμερών έχει ήδη κατατεθεί στη δημοτική αρχή, ενώ υπάρχει και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την υλοποίηση του μέτρου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας, με την εκπαιδευτική κοινότητα να ζητά πλέον άμεσες παρεμβάσεις πριν σημειωθούν ακόμη σοβαρότερες ζημιές.

