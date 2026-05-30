Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Η στραπατσαρισμένη φτερούγα της Νίκης Μουσούλη

Μόλις μου έστειλαν το παιδικό βιβλίο της Νίκης Μουσούλη, οφείλω να σου πω από την αρχή πως μου άρεσε τρομερά! «Η στραπατσαρισμένη φτερούγα» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 121 λέξεις. Πρόκειται για ένα τρυφερό ανάγνωσμα που να μιλάει για την ενσυναίσθηση. Απευθύνεται σε παιδιά άνω των 3+

Γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Δύο φαινομενικά αταίριαστοι ήρωες: ένας μοναχικός, περήφανος γλάρος που είχε τραυματιστεί στη φτερούγα του συναντά ένα εξίσου μοναχικό, αλλά βαθιά ευαίσθητο ποντικάκι. Όταν το ποντικάκι είδε την αδυναμία και την πείνα του πουλιού, έσπευσε αυθόρμητα να βοηθήσει. Ο γλάρος, ωστόσο, αρνήθηκε πεισματικά. Παγιδευμένος στην απομόνωσή του, μπέρδευε τη μοναξιά με την ανεξαρτησία, θεωρώντας την ανιδιοτελή προσφορά ενός ξένου ως κάτι το αδιανόητο.

Αυτό που με άγγιξε περισσότερο στο συγκεκριμένο παραμύθι ήταν ο τρόπος που προσέγγισε τη σκληρότητα της μοναξιάς και τον εγωισμό. Η συγγραφέας έδειξε με εξαιρετικό τρόπο πώς η απομόνωση μπορεί να ρίξει ένα βαθύ σκοτάδι στην ψυχή, κάνοντας τον καθένα μας να υψώνει άμυνες και τείχη. Όμως, το μικρό ποντικάκι δεν πτοήθηκε από την απόρριψη. Με όπλο του την ενσυναίσθηση, την υπομονή και το ειλικρινές νοιάξιμο, ανέλαβε τον ρόλο του φύλακα αγγέλου. Απέδειξε περίτρανα πως όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια στα δύσκολα, και πως το να τη δεχόμαστε δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά μια λυτρωτική πράξη.

Κλείνοντας αυτό το υπέροχο παραμύθι, έμεινα με την πιο γλυκιά αίσθηση. Είναι μια ιστορία που μαθαίνει στα παιδιά την αξία της αλληλεγγύης και της φιλίας, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει σε εμάς τους μεγάλους να αφήνουμε τον εγωισμό στην άκρη.

Και αναρωτιέμαι, πόσες φορές κλείσαμε κι εμείς την πόρτα σε ένα χέρι βοηθείας, νομίζοντας λανθασμένα πως πρέπει να τα καταφέρνουμε όλα μόνοι μας;