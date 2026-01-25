Οι Βορειοηπειρώτες τίμησαν την μνήμη του μακαριστού Αναστάσιου

Σε βαθιά συγκινησιακή ατμόσφαιρα και κατάνυξη τελέστηκε σήμερα 25/1 στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου Λάρισας, μνημόσυνο για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βορειοηπειρωτών Θεσσαλίας «ο Πύρρος».

Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος και συγκέντρωσε πλήθος πιστών. Για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, υπήρξε αποκούμπι στις δυσκολίες και φάρος ελπίδας στα σκοτάδια του τυραννικού καθεστώτος.

Ήταν πάντα εκεί – με τα λόγια του, με τις πράξεις του, με την αστείρευτη δύναμη της ψυχής του. Ένας αληθινός πατέρας που δεν δίστασε να σταθεί κοντά μας, να μας στηρίξει, να μας δώσει κουράγιο όταν νιώθαμε αδύναμοι.

Το έργο του, οι ναοί που ξαναχτίστηκαν, οι άνθρωποι που στηρίχθηκαν, οι ψυχές που ανακουφίστηκαν, δεν είναι απλώς γεγονότα. Είναι το δώρο του προς εμάς. Το δώρο ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του για να υπηρετήσει τον Θεό και τους ανθρώπους Του.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του και το παράδειγμά του φως στο δρόμο μας.