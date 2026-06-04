Οι «Γοργόνες και Μάγκες» ζωντανεύουν από τη θεατρική ομάδα του 12ου ΓΕΛ Λάρισας

Η θεατρική ομάδα του 12ου ΓΕΛ Λάρισας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Σύλλογο Διδασκόντων, προσκαλεί το κοινό σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στο χρόνο, παρουσιάζοντας το θρυλικό μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη «Γοργόνες και Μάγκες», σε διασκευή του Γιώργου Βάλαρη.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στη σκηνή του 6ου Γυμνασίου Λάρισας στις 20, 21 και 22 Ιουνίου, με ώρα έναρξης 20:30.

Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Χριστίνας Ανδρέου, τις εντυπωσιακές χορογραφίες της Υana Garanina, τις αγαπημένες μελωδίες του Μίμη Πλέσσα υπό την καθοδήγηση της Φρόσως Κτιστάκη και τα μοναδικά σκηνικά του Γιάννη Γεωργιάδη, η παράσταση φιλοδοξεί να ζωντανέψει τη μαγεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική, χορό και εφηβική δημιουργικότητα.

Τη διεύθυνση παραγωγής έχει η Δήμητρα Αναστασίου – Τσικρικούδη, ενώ βοηθός παραγωγής είναι η Παυλίδου Αθηνά.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 12ου ΓΕΛ Λάρισας.

Οι συντελεστές της παράστασης απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό της Λάρισας να στηρίξει την προσπάθεια των μαθητών και να μοιραστεί μαζί τους μια μοναδική θεατρική εμπειρία, όπου η τέχνη, τα όνειρα και η νεανική ενέργεια συναντιούνται επί σκηνής.

«Η τέχνη και τα νιάτα δεν σταματούν ποτέ να ονειρεύονται…»

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά το μουσικό μεζεδοπωλείο «ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ Live» για τη διάθεση του χώρου και τη στήριξή του στις ανάγκες της φωτογράφισης της θεατρικής ομάδας.