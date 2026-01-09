Οι δήμαρχοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης” για τα Σωματεία Σχολικών Καθαριστριών

Σε κοινή δήλωση των δημάρχων Καισαριανής, Ικαρίας, Πάτρας, Πετρούπολης, Τυρνάβου και Χαϊδαρίου, εκλεγμένων με την «Λαϊκή Συσπείρωση», για τα σωματεία σχολικών καθαριστριών/καθαριστών αναφέρονται τα εξής :

“Σε μια περίοδο έντονης επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων, γενικά αλλά και στους δήμους, είναι αναμενόμενη η επίθεση και στους εργαζόμενους στη σχολική καθαριότητα.

Εξάλλου, τα σχολεία και η μόρφωση των παιδιών μας πάντα ήταν στο στόχαστρο του κράτους είτε για να συνθλίψουν τις νεαρές συνειδήσεις, όπως προωθείται και με τα σχέδια για το «εθνικό απολυτήριο», είτε για την εξοικονόμηση δαπανών και την παράδοσή τους βορά στην περίφημη «αγορά», όπως προωθείται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και στους μεγάλους δήμους, την ελλιπή συντήρηση των κτηριακών υποδομών κοκ

Το θέμα της σχολικής καθαριότητας δεν είναι καινούργιο πρόβλημα. 15 χρόνια μετά την περίφημη «αποκέντρωση» του νόμου 3852/2010, γνωστός ως «Καλλικράτης», έχει συσσωρευτεί αρνητική εμπειρία και στον τομέα της καθαριότητας των σχολείων. Το κεντρικό κράτος πετάει το μπαλάκι στους δήμους με συνέπεια οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό με ευθύνη και πολλών δημοτικών αρχών να δουλεύουν κάτω από απαράδεχτες συνθήκες, χωρίς ωράρια, με εντατικοποίηση και πίεση, με αμοιβές ψίχουλα. Ό,τι κατάφεραν μέχρι στιγμής να κερδίσουν (μοριοδότηση, άδειες, μισθολόγιο κ.ά.) το κατάφεραν με τον οργανωμένο τους αγώνα.

Σήμερα, έχει σε μεγάλο βαθμό προχωρήσει η συνταξιοδότηση των εργαζόμενων στη σχολική καθαριότητα που πέρασαν το 2010 στους δήμους με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις και κυριαρχούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας με εργαζόμενους που απολύονται και προσλαμβάνονται κάθε χρόνο, παρότι είναι οργανικό τμήμα της λειτουργίας των σχολείων. Στην πράξη η σχολική καθαριότητα συνδέεται με την οικονομική κατάσταση του κάθε δήμου, όπως άλλωστε και η συντήρηση της σχολικής στέγης, η φύλαξη κλπ, καταλήγοντας και από αυτόν το δρόμο στην επιβάρυνση των δημοτών.

Η κατάσταση φαίνεται να οδεύει σε ακόμα πιο επικίνδυνα μονοπάτια όπως φαίνεται από την πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και των Σωματείων Καθαριστριών Αθηνών και Πειραιά με την υφυπουργό Εσωτερικών. Στη συνάντηση αυτή οι εργαζόμενοι όχι μόνο βρήκαν τείχος στο αυτονόητο, να εργάζονται δηλαδή με αξιοπρέπεια και μόνιμες εργασιακές σχέσεις, αλλά έλαβε χώρα το γνωστό γαϊτανάκι ευθυνών μεταξύ μεταξύ υπουργείων και δημοτικών αρχών π.χ. για το αίτημα διαμόρφωσης «καθηκοντολογίου». Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν σχεδιασμοί που εξυφαίνονται για την παραπέρα εμπλοκή ιδιωτών και στη σχολική καθαριότητα.

Οι δημοτικές αρχές Ικαρίας, Καισαριανής, Πάτρας, Πετρούπολης, Τυρνάβου και Χαϊδαρίου στηρίζουμε στην πράξη τα δίκαια αιτήματα των σχολικών καθαριστριών/στων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, αυξήσεις στους μισθούς, μέσα ατομικής προστασίας και καθηκοντολόγιο με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ανοίγουμε πιο πλατιά τη συζήτηση μέσα στις σχολικές κοινότητες, προκειμένου να οργανώσουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες στήριξης των αιτημάτων τους, εντάσσοντας την ανάγκη για επαρκή και με σύγχρονες εργασιακές σχέσεις καθαριότητα στον αγώνα για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει”.