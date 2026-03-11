Με έναν όμορφο περίπατο και μία ξεχωριστή ποδηλατοβόλτα, ο Δήμος Τεμπών υποδέχεται την Άνοιξη δίπλα στις «λευκές νυφούλες» της θεσσαλικής γης.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου “ένα από τα πιο φημισμένα τοπικά προϊόντα και ορόσημο του Δήμου μας, το αμύγδαλο, γίνεται και φέτος ο πρωταγωνιστής μιας γιορτής αφιερωμένης στη φύση, την παράδοση και την εξωστρέφεια.

Για ακόμη μία χρονιά διοργανώνεται η δράση «Οι δρόμοι των Ανθισμένων Αμυγδαλιών», στο Συκούριο, δίπλα από το αμαξοστάσιο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μια μοναδική ανοιξιάτικη εμπειρία μέσα στα ανθισμένα τοπία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ., δίπλα από το αμαξοστάσιο Συκουρίου, με έναρξη από τα παιδικά χορευτικά τμήματα των συλλόγων του Δήμου Τεμπών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει περίπατος ανάμεσα στις ανθισμένες αμυγδαλιές, ενώ οι φίλοι του ποδηλάτου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με τα ποδήλατά τους σε μια όμορφη ποδηλατική διαδρομή γεμάτη εικόνες και αρώματα Άνοιξης.

Παράλληλα, υπό τους ήχους μουσικής, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με δώρο ένα ποδήλατο.

Πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν εδέσματα με βάση το αμύγδαλο και να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό φωτογραφίας, όπου οι πιο εντυπωσιακές λήψεις θα βραβευτούν με συμβολικά δώρα.

Σας περιμένουμε όλους να καλωσορίσουμε μαζί την Άνοιξη, τιμώντας τον τόπο μας και τον καρπό που τον χαρακτηρίζει.”