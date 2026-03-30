Οι εκτελέσεις της Καισαριανής και το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Θυμάτων και Πληγέντων Χωριών 1941-44 Επαρχίας Ελασσόνας, αναφέρονται τα εξής:

Με αφορμή τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών πατριωτών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, καθώς και την πανελλήνια συγκίνηση που προκαλούν η αγωνιστικότητα, η υπερηφάνεια και η αυταπάρνηση που επέδειξαν μπροστά στις κάννες των ναζιστικών πολυβόλων, η Ένωση Θυμάτων και Πληγέντων Χωριών 1941–1944 Επαρχίας Ελασσόνας, τιμώντας την Αντίσταση και τους αγώνες του λαού ενάντια στις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, επιθυμεί να υπενθυμίσει προς την επίσημη Πολιτεία, αλλά και προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το ζήτημα των απαράγραπτων και νομικά θεμελιωμένων διεκδικήσεων γερμανικών αποζημιώσεων.

Βασικές κατηγορίες των ελληνικών διεκδικήσεων

Οι διεκδικήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες αποζημιώσεων:

1. Το κατοχικό δάνειο (1941–1942)

Το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες της οικονομικής καταστροφής της χώρας. Συνέβαλε στην υποτίμηση του νομίσματος, στην πείνα και στον λιμό που έπληξαν τον ελληνικό λαό, καθώς και στη γενικότερη οικονομική κατάρρευση της περιόδου. Η συστηματική αυτή λεηλασία της οικονομίας εξυπηρετούσε, δυστυχώς, με ακρίβεια το δόγμα της ναζιστικής προπαγάνδας που αποδίδεται στον Γιόζεφ Γκαίμπελς, σύμφωνα με το οποίο οι λαοί που δεν μπορούν να επιβιώσουν δεν αντιστέκονται.

2. Επανορθώσεις προς το ελληνικό κράτος

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής καταστράφηκε περίπου το 75% των έργων υποδομής της χώρας, όπως σχολεία, γέφυρες, λιμάνια, εκκλησίες και άλλες βασικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, καταστράφηκε περίπου το 18% των κατοικιών, γεγονός που προκάλεσε τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τον πληθυσμό.

3. Αποζημιώσεις για τα θύματα

Χιλιάδες άνθρωποι εκτελέστηκαν, βασανίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους κατά την περίοδο της Κατοχής. Η αποκατάσταση και η αναγνώριση των θυμάτων αυτών αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση ιστορικής και ηθικής δικαιοσύνης.

4. Επαναπατρισμός των κλεμμένων αρχαιοτήτων

Κατά την περίοδο της Κατοχής αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία σημαντικά αρχαιολογικά και πολιτιστικά αντικείμενα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και οφείλουν να επιστραφούν.

5. Το ύψος των διεκδικήσεων

Το 2014, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολόγισε το ύψος των ελληνικών αξιώσεων σε 278–340,5 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται στο ποσό αυτό οι αποζημιώσεις των θυμάτων ούτε ο επαναπατρισμός των αρχαιοτήτων.

6. Ανάγκη ηθικής και υλικής δικαίωσης

Η διεκδίκηση αυτή δεν αφορά μόνο την οικονομική αποκατάσταση. Αφορά πρωτίστως την ηθική δικαίωση και την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Μόνο μέσα από την εφαρμογή τουΔιεθνούς Δικαίου αποτρέπεται η επικράτηση του δικαίου του ισχυρού. Καθίσταται έτσι σαφές σε κάθε επίδοξο αυταρχικό ή φασιστικό καθεστώς ότι τέτοιες αυθαιρεσίες δεν μένουν ατιμώρητες. Μόνο όταν η ιστορική ευθύνη αναγνωρίζεται και αποκαθίσταται μπορεί να επιτευχθεί η δημοκρατία, η κοινωνική αλληλεγγύη και η ειρηνική συνύπαρξη των λαών.