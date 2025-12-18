Οι επιτήδειοι “χτυπούν” στις γιορτές – Συμβουλές από τη ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

Με αφορμή την αυξημένη κινητικότητα των εορτών, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησης από επιτήδειους, οι οποίοι συχνά προσποιούνται λογιστές, γιατρούς, τραπεζικούς υπαλλήλους ή αστυνομικούς, με στόχο την απόσπαση χρημάτων ή τιμαλφών.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνήματα ή μηνύματα που επικαλούνται επείγουσες ανάγκες συγγενικών προσώπων, να μην γνωστοποιούν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, να αποφεύγουν συναντήσεις ή μετακινήσεις σε ΑΤΜ κατόπιν προτροπής αγνώστων και να διασταυρώνουν πάντα τις πληροφορίες με δική τους πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία δεν ζητούν ποτέ χρήματα κατ’ οίκον.

Σε κάθε περίπτωση απόπειρας απάτης, ακόμη και χωρίς οικονομική ζημία, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές συμβουλές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας https://www.astynomia.gr (Οδηγός του Πολίτη – Χρήσιμες Συμβουλές) καθώς και για ηλεκτρονικές απάτες στο https://cyberalert.gr