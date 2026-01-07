Οι “καλλιτέχνες αφηγούνται” στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη από τις δύο ανοιχτές συναντήσεις καλλιτεχνών και κοινού στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης “Μικρές Ιστορήσεις” στην αίθουσα Φ. Τλούπα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας -Μουσείο Κατσίγρα.

Οι καλλιτέχνες μέσα από μια σύντομη προσωπική αφήγηση μίλησαν για το έργο τους, τις καλλιτεχνικές πρακτικές τους, την αφορμή για την ύπαρξη του έργου που παρουσιάζουν και πώς άλλαξε τον τρόπο σκέψης και αντίληψής τους για τον κόσμο.

Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν ήταν οι: Μαρία Ανδρέου, Μαριάννα Γκουντουβά, Νίκος Δάλλας, Γιώργος Καλαμάρας, Μαριάννα Καλτσά, Ειρήνη Κουτίνα, Αλεξάνδρα Μάντζαρη, Θάνος Μουτουσίδης, Χρήστος Μυλωνάς, Αντώνης Πάικος, Κατερίνα Πράττου, Θεόδωρος Σαΐτης, Κατερίνα Σταυροθεοδώρου, Δημήτρης Σουλιώτης, Θανάσης Φαλιάγκας, Γιάννης Χριστάκης.

Την επιμέλεια της έκθεσης και τον συντονισμό της συνάντησης είχε η αρχιτέκτονας και εικαστικός Μαριάννα Καλτσά.

Η εκδήλωση έκλεισε με έναν ανοιχτό διάλογο των καλλιτεχνών της έκθεσης με τον κοινό, ανταλλάσσοντας απόψεις, εμπειρίες, συναισθήματα και προβληματισμούς για το τι θεωρείται τέχνη και πια τα όρια της.

Η δεύτερη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00.

