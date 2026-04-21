Οι μικροί ποδηλάτες της Ακαδημίας Ποδηλασίας του Δήμου Λαρισαίων είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν το πρωί του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη δράση «Οι Καλλιτέχνες του Ποδηλάτου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής».

Μια δημιουργική και ψυχαγωγική δραστηριότητα που συνδύασε την τέχνη με την αγάπη τους για το ποδήλατο. Κάθε παιδί ζωγράφισε σε μπλουζάκι που του δόθηκε μια προτυπωμένη εικόνα με θέμα το ποδήλατο, χρησιμοποιώντας ανεξίτηλους μαρκαδόρους και χρώματα της επιλογής του, εκφράζοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του.

Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής γέμισε με χρώματα, χαμόγελα και ενθουσιασμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής των παιδιών σε αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στη δράση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού κ. Λευτέρης Τσουμάνης, η αν. προϊσταμένη τμήματος αθλητισμού κα Χριστίνα Μητρούλα, η υπεύθυνη αθλητικών δράσεων και προγραμμάτων κα Έλενα Ζήλου καθώς και η υπεύθυνη Ακαδημίας Ποδηλασίας κα Εύη Ευαγγέλου.

Η δράση εντάσσεται στις πρόδρομες πρωτοβουλίες του Δήμου Λαρισαίων ενόψει του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026.

Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα προς τους μικρούς μας φίλους και τους πολίτες για τη σημασία της άθλησης, της οδικής ασφάλειας, της δημιουργικότητας και της βιώσιμης μετακίνησης με το ποδήλατο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, με τον τερματισμό του 2ου Ετάπ στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, στις 16:00. Ενώ από το πρωί εκείνης της ημέρας στην κεντρική πλατεία θα στηθεί μια γιορτή για την μαθητική κοινότητα της Λάρισας με πολλές δράσεις με πρωταγωνιστή το ποδήλατο!