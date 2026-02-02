Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ελένη Κωστούλα ετών 68

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

2.Τριανταφυλλιά Θεοδοσίου ετών 82

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αλέξανδρος Αλεξίου ετών 83

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου

4.Καλλιόπη Τρίμα-Ταμπούρη ετών 83

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας

5.Μαρία Δαρδιώτη ετών 89

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πουρναρίου

6.Αικατερίνη Κανάκη

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Νικόλαος Θώδας ετών 92

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα

8.Δημήτριος Μαντέλας ετών 94

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου