Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ελένη Κωστούλα ετών 68
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας
2.Τριανταφυλλιά Θεοδοσίου ετών 82
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Αλέξανδρος Αλεξίου ετών 83
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου
4.Καλλιόπη Τρίμα-Ταμπούρη ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας
5.Μαρία Δαρδιώτη ετών 89
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πουρναρίου
6.Αικατερίνη Κανάκη
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
7.Νικόλαος Θώδας ετών 92
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα
8.Δημήτριος Μαντέλας ετών 94
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου