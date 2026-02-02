Λάρισα

Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ελένη Κωστούλα ετών 68
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

2.Τριανταφυλλιά Θεοδοσίου ετών 82
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αλέξανδρος Αλεξίου ετών 83
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου

4.Καλλιόπη Τρίμα-Ταμπούρη ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας

5.Μαρία Δαρδιώτη ετών 89
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πουρναρίου

6.Αικατερίνη Κανάκη
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Νικόλαος Θώδας ετών 92
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα

8.Δημήτριος Μαντέλας ετών 94
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου