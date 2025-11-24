Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ασημίνα Παπαευθυμίου ετών 57
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου
2.Αναστάσιος Τάψας ετών 64
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Κωνσταντίνος Νταφούλης ετών 71
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δένδρων Τυρνάβου
4.Στέφανος Παπαδημητρίου ετών 75
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
5.Ανθιμούλα Μπάτσικα ετών 81
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βελίκας
6.Κωνσταντίνος Πανάγος ετών 85
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
7.Δήμητρα Κουκαρούδη ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας