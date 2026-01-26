Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ελευθέριος Μινασίδης ετών 54

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δένδρων Τυρνάβου

2.Βασίλειος Πουτόκας ετών 75

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου στην Αγία Σοφία Τυρνάβου

3.Γεωργία Σαπουνά ετών 86

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τσαριτσάνης

4.Αικατερίνη Επιδέξιου-Σούρλα ετών 91

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

5.Βασίλειος Βασιλόπουλος ετών 91

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου

6.Μάρθα Ρούσσου ετών 94

Ώρα 14:15 Ιερά Συναγωγή Λάρισας (Κύπρου 89)

7.Παρασκευή (Βούλα) Καπούλα ετών 92

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου

8.Αλίκη Κλάρα ετών 94

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας