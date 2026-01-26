Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ελευθέριος Μινασίδης ετών 54
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δένδρων Τυρνάβου
2.Βασίλειος Πουτόκας ετών 75
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου στην Αγία Σοφία Τυρνάβου
3.Γεωργία Σαπουνά ετών 86
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τσαριτσάνης
4.Αικατερίνη Επιδέξιου-Σούρλα ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
5.Βασίλειος Βασιλόπουλος ετών 91
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου
6.Μάρθα Ρούσσου ετών 94
Ώρα 14:15 Ιερά Συναγωγή Λάρισας (Κύπρου 89)
7.Παρασκευή (Βούλα) Καπούλα ετών 92
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου
8.Αλίκη Κλάρα ετών 94
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας