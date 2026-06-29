Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γεώργιος-Αθανάσιος Καπνιτζής ετών 36

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Δημοσθένης Γκαγκανάς ετών 67

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Πασχαλινή Αντωνίου ετών 84

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Πολυξένη Καρπούζα ετών 86

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Ευάγγελος Παπαευθυμίου ετών 91

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

6.Ιωάννης Καραντζής ετών 93

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Σκήτης Αγιάς