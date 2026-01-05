Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ιωάννα Τσιμπίδα-Αρβανίτη ετών 62
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας
2.Γεώργιος Καλότυχος ετών 65
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου
3.Βασίλειος Λάσκος ετών 72
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας
4.Βασίλειος Αλεξόπουλος ετών 78
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Λάζαρος Παπαδής ετών 81
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
6.Ιωάννης Μπαλής ετών 85
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
7.Ελένη Μαρμαραγκα-Ζαφειρούλη ετών 98
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Μεσοράχης