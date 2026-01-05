Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ιωάννα Τσιμπίδα-Αρβανίτη ετών 62

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας

2.Γεώργιος Καλότυχος ετών 65

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου

3.Βασίλειος Λάσκος ετών 72

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας

4.Βασίλειος Αλεξόπουλος ετών 78

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Λάζαρος Παπαδής ετών 81

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6.Ιωάννης Μπαλής ετών 85

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

7.Ελένη Μαρμαραγκα-Ζαφειρούλη ετών 98

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Μεσοράχης