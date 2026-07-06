Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Στέλιος Βάβας ετών 75
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου
2.Δέσπω Μπάρα ετών 76
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Λάρισας
3.Απόστολος Σκανίκας ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Μαρία Πεφτούλογλου ετών 91
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Αικατερίνη Σισμάνη ετών 93
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας
6.Λάμπρος Χασιώτης ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Κοραή 12) Λάρισας
7.Αντιγόνη Ταφέκη ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου
8.Αντωνία Παπανικολάου ετών 95
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας