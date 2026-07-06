Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Στέλιος Βάβας ετών 75

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου

2.Δέσπω Μπάρα ετών 76

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Λάρισας

3.Απόστολος Σκανίκας ετών 80

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Μαρία Πεφτούλογλου ετών 91

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Αικατερίνη Σισμάνη ετών 93

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας

6.Λάμπρος Χασιώτης ετών 93

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (Κοραή 12) Λάρισας

7.Αντιγόνη Ταφέκη ετών 95

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

8.Αντωνία Παπανικολάου ετών 95

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας