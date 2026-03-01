Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 1η Μαρτίου στον νομό Λάρισας

1.Γεώργιος Αντωνίου 80 ετών.
Ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
2.Ανθή Ακριβούλη σε ηλικία 81 ετών.
Ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη.
3.Γεώργιος Δράμης, ετών 85.
Ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
4.Γεώργιος Ηρακλέους, ετών 91.
Ώρα 12:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
5.Ευάγγελος Μπασαγιάννης, ετών 96
Ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Φαρσάλων.