Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 1η Μαρτίου στον νομό Λάρισας

1.Γεώργιος Αντωνίου 80 ετών.

Ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

2.Ανθή Ακριβούλη σε ηλικία 81 ετών.

Ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη.

3.Γεώργιος Δράμης, ετών 85.

Ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

4.Γεώργιος Ηρακλέους, ετών 91.

Ώρα 12:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

5.Ευάγγελος Μπασαγιάννης, ετών 96

Ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Φαρσάλων.