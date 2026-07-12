Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Σήμερα κηδεύονται οι:
1 . Γιώργος Καφάσης
Ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στην Ελασσόνα
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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στον τουρισμό της Θεσσαλίας
και σε ψηφιακή μορφή
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