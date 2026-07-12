Λάρισα

Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1 . Γιώργος Καφάσης

Ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στην Ελασσόνα

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