Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

1.Νικόλαος Παπαϊωάννου, ετών 97

Ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

2. Παναγιώτης Πατσίδης, ετών 92

Ώρα 13.00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Λάρισας.

3. Δημήτριος Τσιλίκης, 93 ετών.

Ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο).

4. Βάια Πινακά, ετών 91

Ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας.

5. Ευστάθιος Παπαδόπουλος 92 ετών.

Ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, στη Μάνδρα Λάρισας.

6. Βασιλική Νταφοπούλου σε ηλικία 68 ετών.

Ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Τερψιθέα Λάρισας.

7. Ελένη Οικονόμου-Κύρκου, ετών 83

Ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.